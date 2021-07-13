В ЕС заявили, что пока не намерены выводить своих техспециалистов из Афганистана
Евросоюз пока не выводит из Афганистана группы своих технических специалистов, несмотря на наступление боевиков движения "Талибан". Об этом заявил во вторник на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы не намерены выводить наших специалистов, работающих в Афганистане в рамках программ развития", - заявил он, отвечая на вопрос о безопасности граждан ЕС в этой стране в условиях активизации "Талибан" параллельно выводу из страны военных США и НАТО.
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