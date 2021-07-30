ВВП Испании во втором квартале вырос на 2,8%

Испанская экономика выросла во втором квартале текущего года на 2,8% по сравнению с первым кварталом. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные Национального института статистики (INE).

Рост ВВП в годовом выражении составил 19,8%. В первом квартале было зафиксировано падение на 0,4%.

Ранее министр экономики Надия Кальвиньо заявила, что испанское правительство рассчитывает, что в 2022 году ВВП вернется на уровень допандемийного 2019 года, а в 2023 году превысит его.

Согласно прогнозам правительства, в 2021 году рост составит 6,5%, в 2022 году — 7%. К концу года, согласно прогнозам, безработица снизится до 15,2%.

Банк Испании со своей стороны прогнозирует рост экономики на 6,2% в этом году и на 5,8% в следующем. Ранее МВФ ухудшил прогноз для Испании: если ранее он заявлял о росте ВВП в 6,5% в этом году, то сейчас о 6,2%.

В 2020 году из-за последствий пандемии COVID-19 ВВП Испании упал на 11%.