Археологи обнаружили в Швеции часть фундамента старинного замка

Археологи обнаружили часть фундамента самого большого старинного замка острова Эланд, Сербю Борга в Швеции. Об этом сообщает SVT, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Замок упоминался в труде эландского священника Николауса Валлинуса «Об Эланде», который издали в 1703 году. Но конкретного местоположения здания в нем указано не было.

Шведский археолог Ян-Хенрик Фаллгрен, обнаруживший замок, объяснил неудачи своих предшественников тем, что их ошибки заключались в районе поиска.

Когда археолог объявил о своей находке, многие из его коллег отнеслись к этому скептически. Однако обследование местности с помощью наземного радара подтвердило наличие в земле большого числа фундаментов, расположенных рядом с крепостной стеной в радиальном направлении, точно так же, как и в других древних замках Эланда.

После этого критики успокоились, а Фаллгрену начали поступать поздравления.

«Я получил много поздравлений от коллеги из Швеции и Скандинавии, да и со всего мира. То, что теперь здесь, на острове обнаружен старинный замок, во многих смыслах сенсационно», — рассказал Фаллгрен.