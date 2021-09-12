Мэр Парижа анонсировала свою кандидатуру на президентских выборах во Франции

Мэр Парижа Анн Идальго станет кандидатом на выборах президента Франции в 2022 году. Об этом,как передает Trend со ссылкой на ТАСС, политик объявила на пресс-конференции, которую транслировал телеканал BFMTV.

"Сегодня я готова объявить, <...> что решила стать кандидатом на должность президента Франции", - заявила она.

Глава парижской администрации, которая состоит в Социалистической партии Франции, не стала вдаваться в подробности своей предвыборной программы, пообещав пока что "вести уважительный и открытый диалог с французами" в преддверии выборов. В то же время накануне было объявлено о скором выходе ее книги "Французская женщина", в которой она называет приоритетным направлением работы пересмотр зарплат работников сферы образования. Также большое внимание Идальго планирует уделить вопросам экологии, выступая за "международную юрисдикцию" в этой сфере и за скорейший отказ от атомных электростанций в пользу возобновляемых источников энергии.

Анн Идальго начала карьеру в госслужбе с 1984 года в коммуне Шевилли-Ларю с должности инспектора по трудовым отношениям. С 1997 года работала на различных должностях в правительстве страны, в 2001 году была назначена помощником мэра Парижа. В 2014 году была впервые избрана мэром Парижа, в 2020 году ее переизбрали на второй срок.