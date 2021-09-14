Цена газа в Европе побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. куб. м
Цена на газ в Европе в ходе торгов 14 сентября побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во вторник достигла $801,2 за 1 тыс. куб. м, или €65,5 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Ранее цена газа сегодня превысила $770, $780 и $790 за 1 тыс. куб. м.
Накануне стоимость голубого топлива в Европе последовательно преодолела $730, $740, $750 и $760 за 1 тыс. куб. м.
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