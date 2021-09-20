Макрон анонсировал закон о "признании и репарации" для ветеранов алжирской войны

Власти Франции подготовят закон о "признании и репарации" для воевавших в Алжире на стороне Франции в период с 1954 по 1962 гг. представителей ополчения "харки". Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе приема в Елисейском дворце, призванном отдать дань уважения представителям этого сообщества.

"История "харки" великая и полна боли. После Алжирской войны Франция не выполнила свой долг перед "харки", - заявил глава государства. - Участникам боевых действий я хочу сказать слова благодарности, мы не забудем. Я прошу прощения, мы не забудем".

"Правительство до конца года подготовит законопроект, направленный на юридическое признание и репарации для "харки". Я обещаю", - сказал он.

В этот момент Макрона на короткое время прервали несколько участников мероприятия. "Этот закон не преследует цель отвечать на вопросы об истории и искать правду. На мой взгляд, это не роль закона", - заявил он, отвечая на вопрос одного из них. После этого несколько человек напомнили президенту о "данных им обещаниях" и спорили с ним на повышенных тонах. Макрон в ответ заверил, что сочувствует их страданиям и уважает их, после чего продолжил свою речь.

После выступления Макрон торжественно наградил несколько человек орденом за заслуги перед Францией.