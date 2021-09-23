Италия в 2021 году пожертвует другим странам 45 млн доз COVID-вакцин

Италия намерена до конца этого года пожертвовать другим странам 45 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19 - втрое больше, чем планировала изначально. Об этом на саммите по коронавирусу заявил глава Совета министров Италии Марио Драги, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы пожертвуем дополнительно еще 30 млн доз к концу года, чтобы достичь общего количества в 45 млн доз", - сказал Драги.

По словам премьера, около половины этих доз уже поставлены в другие страны.

Драги напомнил, что изначально правительство Италии обещало выделить миру 15 млн доз вакцин к концу этого года.

Проведение виртуального саммита по коронавирусу стало инициативой администрации США. Саммит приурочен к заседаниям Генеральной Ассамблеи ООН. Одной из центральных тем обсуждения стала проблема распределения вакцин среди стран мира.