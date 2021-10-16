Германский Красный Крест продолжит зимой помогать пострадавшим от наводнения на западе ФРГ

Сотрудники Германского общества Красного Креста (DRK) предстоящей зимой продолжат оказывать помощь жителям районов, пострадавших от разрушительного наводнения, обрушившегося в середине июля на запад ФРГ. Об этом в субботу агентству DPA заявила президент DRK Герда Хасселфельдт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это [оказание помощи] все еще будет продолжаться в течение наступающей зимы", - отметила Хасселфельдт. "Мы не установили никакого временного интервала, поскольку говорим: пока людям нужна помощь, мы находимся там", - добавила президент DRK. При этом она уточнила, что на восстановление разрушенных домов и инфраструктуры в пострадавших от удара стихии районах уйдут годы.

Хасселфельдт подчеркнула, что при помощи Германского общества Красного Креста было установлено множество запасных генераторов. "По-прежнему 20 тыс. человек остаются без телефонной связи и интернета", - рассказала она. Кроме того, в зимний период жители нуждаются в большом количестве тепловентиляторов. Из 70 пунктов выдачи питьевой воды, по словам президента DRK, 18 все еще работают. Также есть несколько функционирующих прачечных, поэтому Германское общество Красного Креста участвует в строительстве очистных сооружений.

В первые недели после наводнения, как напомнила Хасселфельдт, в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия дежурили до 3 500 человек, оказывавших помощь по линии DRK. В настоящее время в долине реки Ар все еще работают порядка 50 сотрудников Германского общества Красного Креста.

В середине июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Общее число погибших во всех затронутых наводнением населенных пунктах превысило 185, пострадали более 750 человек. Число жертв стихии в одном только районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) достигло 133.