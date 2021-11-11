Грета Тунберг попросила объявить режим ЧС высшего уровня

Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала ООН объявить климатический кризис ЧС высшего уровня. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Вместе с соратниками она планирует обратиться к генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу. «Мы подаем юридическую петицию генеральному секретарю ООН, призывая его объявить климатический кризис глобальной чрезвычайной ситуацией третьего уровня — самой высокой категории ООН», — говорится в сообщении.