В Германии мобилизуют военнослужащих в помощь клиникам

Вооруженные силы Германии мобилизуют до конца года 12 тыс. военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвертой волны пандемии. Об этом сообщил в субботу журнал Der Spiegel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предполагается, что резервисты будут оказывать логистическое содействие в процессе ревакцинации, тестировании, при необходимости возводить временные госпитали, оказывать транспортные услуги. К концу ноября предполагается мобилизовать 6 тыс. военнослужащих, а к католическому Рождеству - еще столько же. Официального подтверждения этой информации нет.

Бундесвер уже оказывал гражданскую помощь в ходе второй и третьей волн.

В Германии в последние недели ускоренными темпами растет число инфицированных коронавирусом. Ключевой семидневный показатель заболеваемости достиг за последние сутки 277 инфицированных на 100 тыс. населения, зафиксировано 45 тыс. новых случаев и 228 смертей. Власти вводят ограничения для тех, кто отказывается от вакцинации.