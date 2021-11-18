Бундестаг одобрил новые меры борьбы с коронавирусом в Германии

Парламент Германии (Бундестаг) одобрил в четверг поправки к закону о защите населения от инфекционных заболеваний, предложенные Социал-демократической партией Германии (СДПГ), "зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП). В ходе поименного голосования в поддержку поправок выступили 398 депутатов, против - 254, 36 воздержались, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изменения предусматривают завершение 25 ноября так называемого режима эпидемии национального масштаба, введенного в связи с распространением коронавируса. Власти земель и впредь по своему усмотрению смогут требовать от граждан соблюдения таких мер, как ношение масок и ограничение контактов. Законопроект включает новые меры: доступ на рабочее место или в определенный вид общественного транспорта только для привитых, переболевших ковидом или с отрицательным результатом теста, обязательная вакцинация представителей таких профессий, как работники домов престарелых и инвалидов и медперсонал. Поправки не предусматривают дальнейшего ограничения богослужений и туризма.

Лицам, которые подделывают результаты тестов на ковид, сертификаты о вакцинации и свидетельства о выздоровлении, при определенных обстоятельствах грозит лишение свободы сроком на 5 лет.

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который перейдет в оппозицию после формирования коалиции в составе СДПГ, "зеленых" и СвДП, считает эти меры недостаточными. Консерваторы настаивают на продлении режима эпидемии национального масштаба. Не исключено, что законопроект уже в пятницу будет блокирован во время голосования в Бундесрате (палата представителей федеральных земель).

Позднее в четверг состоится совещание по ситуации с коронавирусом, в котором примут участие и. о. канцлера Ангела Меркель и премьер-министры регионов ФРГ.

По данным Института имени Роберта Коха, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 65 371, что стало новым максимумом за все время пандемии. Предыдущий антирекорд зафиксирован 17 ноября, когда за сутки было выявлено 52 826 случаев заражения. С начала эпидемии инфекция обнаружена у 5 195 321 жителя ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 264 пациента. Общее число летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 98 538. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) составляет 336,9.