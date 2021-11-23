Премьер-министр Франции заразился коронавирусом

Премьер-министр Франции Жан-Кастекс получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на канцелярию премьера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Его рабочий график будет скорректирован на ближайшие дни, чтобы он мог продолжать работу, находясь в самоизоляции", - сообщил источник агентства.