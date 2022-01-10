Сильное землетрясение произошло у берегов Греции
БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье у побережья Греции, передает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался в пяти километрах к северо-востоку от города Флорина. Очаг залегал на глубине двух километров.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
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