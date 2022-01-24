Неизвестный устроил стрельбу в Гейдельбергском университете

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в понедельник в Гейдельбергском университете в Германии, злоумышленник мертв. Об этом сообщило агентство DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, стрелявший ранил нескольких человек в лекционном зале.