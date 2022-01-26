Во Франции впервые выявили полмиллиона случаев COVID-19 за сутки
Во Франции за минувшие сутки зафиксировали свыше 501 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, свидетельствуют обнародованные во вторник данные служб здравоохранения Франции, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Это максимальный суточный прирост количества инфицированных в стране за все время пандемии.
За последние 24 часа от коронавируса во Франции скончались 364 человека.
При этом за минувшие сутки бустерную дозу во Франции от COVID-19 сделали более 312 тыс. человек.
Полный курс вакцинации от коронавируса в стране прошли почти 80% населения.
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