Во Франции впервые выявили полмиллиона случаев COVID-19 за сутки

Во Франции за минувшие сутки зафиксировали свыше 501 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, свидетельствуют обнародованные во вторник данные служб здравоохранения Франции, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Это максимальный суточный прирост количества инфицированных в стране за все время пандемии.

За последние 24 часа от коронавируса во Франции скончались 364 человека.

При этом за минувшие сутки бустерную дозу во Франции от COVID-19 сделали более 312 тыс. человек.

Полный курс вакцинации от коронавируса в стране прошли почти 80% населения.