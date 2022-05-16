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Зеленский назначил нового командующего Силами теробороны ВСУ

Европа Материалы 16 мая 2022 01:05
Зеленский назначил нового командующего Силами теробороны ВСУ

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Президент Украины Володимир Зеленский назначил командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцюру, освободив от этой должности Юрия Галушкина.

Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

"Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №337/2022.

Предыдущим указом №336/2022 Зеленский освободил от должности командующего Сил терробороны ВСУ Галушкина.

Как сообщалось, бригадный генерал Юрий Галушкин был назначен командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины 1 января этого года.

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