Зеленский назначил нового командующего Силами теробороны ВСУ

Президент Украины Володимир Зеленский назначил командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцюру, освободив от этой должности Юрия Галушкина.

Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

"Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №337/2022.

Предыдущим указом №336/2022 Зеленский освободил от должности командующего Сил терробороны ВСУ Галушкина.

Как сообщалось, бригадный генерал Юрий Галушкин был назначен командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины 1 января этого года.