Стал известен самый высокооплачиваемый футболист АПЛ

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал самым высокооплачиваемым футболистом Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Daily Mail, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Напомним, в пятницу, 1 июля, «Ливерпуль» объявил о подписании нового контракта с форвардом. Согласно новому соглашению зарплата египтянина теперь составляет £400 тыс. в неделю.

Эта зарплата превышает оклады звезд чемпионата Англии, включая португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне.

Также Daily Mail сообщает, что Салах теперь входит в пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира. Он уступает лишь форвардам французского «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси, Килиану Мбаппе и Неймару.