Министры финансов и здравоохранения Великобритании подали в отставку

Министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид подали в отставку, сообщает во вторник агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Общество вправе ожидать, чтобы правительством руководили подобающим образом, компетентно и серьезно. Я осознаю, что это может быть моя последняя должность в кабинете министров, но я верю, что эти стандарты стоят того, чтобы бороться за них, поэтому я ухожу в отставку", - написал Сунак в своем твиттере. Содержание сообщения приводит The Guardian.

Джавид, уходя в отставку, заявил, что стране необходима "сильная и принципиальная Консервативная партия". Он также подчеркнул, что более не доверяет премьер-министру.

Отставка двоих министров произошла на фоне скандала вокруг фигуры парламентария-консерватора Криса Пинчера.