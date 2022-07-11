ЕС может представить новые санкции в отношении Москвы уже в ближайшие недели

Евросоюз (ЕС) планирует в ближайшие недели предложить новый пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией в Украине. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников, в настоящее время обсуждение механизмов ограничения цен на российскую нефть все еще продолжается. Согласно оценкам источников агентства, решение по данному вопросу вряд ли появится в ближайшем будущем.

Как отмечается, некоторые страны - члены сообщества настаивают на расширении санкций в отношении российского газа, однако подавляющее большинство стран ЕС данные меры не поддерживает.