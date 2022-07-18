Крупнейшая база британских ВВС и лондонский аэропорт приостановили полеты из-за жары

Крупнейшая авиабаза Королевских ВВС Великобритании Брайз-Нортон и лондонский аэропорт Лутон в понедельник приостановили все полеты из-за воздействия жары на взлетно-посадочные полосы (ВПП), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Причиной остановки работы базы, расположенной в графстве Оксфордшир (Юго-Восточная Англия) стало частичное "расплавление взлетно-посадочной полосы". Летом прошлого года Брайз-Нортон работала с перебоями из-за того, что несколько недавно отремонтированных участков ВПП из-за жары оставляли следы гудрона на колесах самолетов. Использование ВПП в условиях, когда ее поверхность становится липкой, считается небезопасным.