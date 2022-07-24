Франция намерена поддержать предложение ЕС о снижении потребления газа

Франция готова поддержать предложение Еврокомиссии (ЕК) о сокращении потребления газа, заявила министр энергетического перехода республики Аньес Панье-Рюнаше в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сделаем все от нас зависящее, потому что нужно следовать принципу командной работы. Если "простудится" немецкая химиндустрия, "чихать" будет вся европейская промышленность. Поэтому необходима солидарность и она должна быть взаимной как по газу, так и по электричеству", - заявила министр, отвечая на соответствующий вопрос издания о готовности поддержать предложение Брюсселя по сокращению потребления газа на 15%.

В то же время Панье-Рюнаше не уточнила, готов ли Париж поддержать данную инициативу в полном объеме и без каких-либо изменений. Ранее она выражала озабоченность по поводу объявления одинаковых требований по экономии ко всем государствам содружества без согласования с ними деталей. По словам министра, Франция будет "готовиться к коллективным закупкам газа, поддерживать малых игроков газового рынка, работать с предприятиями, которые могут в срок сократить потребление, и работать с другими странами-участницами" ЕС.