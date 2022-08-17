Airbnb запустил в США и Канаде функцию для предотвращения нежелательных вечеринок

Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb запустил функционал, позволяющий отслеживать и предотвращать нежелательные вечеринки в арендованном жилье. Об этом сообщил в среду портал Business Insider, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новый инструмент сможет "выявлять бронирования с высоким риском" и отменять их, говорится в заявлении. Система будет проверять арендаторов на предмет того, насколько далеко от съемного жилья они проживают на постоянной основе, на какой день недели - будний или выходной - и на какой срок осуществляется бронирование.

"Основная цель - снизить число устраиваемых злоумышленниками несанкционированных вечеринок, которые нарушают покой арендодателей и соседей", - указывает компания.

По информации портала, с октября 2021 года система действует в Австралии. Там она снизила число неавторизованных вечеринок на 35%.