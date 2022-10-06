Во Франции запретили показ световой рекламы по ночам из-за энергокризиса

Французские власти ввели запрет на показ световой рекламы с 01:00 до 06:00 по местному времени во всей стране, кроме аэропортов, вокзалов и станций метрополитена, стараясь минимизировать расход энергии. Об этом в четверг сообщила правительственная газета Journal officiel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняет издание, постановление, которое министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше анонсировала еще в июле, предусматривает систематизацию существующих законодательных актов, направленных на запрет световой рекламы. До сих пор они "сильно разнились в зависимости от региона и размеров городских территорий".

В случае нарушения нового единого правила предусмотрен штраф на сумму до €1,5 тыс. (ранее за аналогичное правонарушение штрафовали на €750). По данным французского Агентства экологического перехода, цифровой рекламный экран площадью 2 кв. м потребляет в год "столько же электроэнергии, сколько среднее частное домовладение во Франции [расходует] на освещение и бытовые приборы".

Законодательные акты в сфере запрета световой рекламы, как отмечает Journal officiel, принимались с 2012 года, однако только в 6% коммун страны. При этом они не распространялись на города с населением более 800 тыс. человек и соблюдались "очень плохо". В более крупных городах соответствующие правила зависели от местных "положений о рекламе" (RLP), если таковые существовали. В условиях энергетического кризиса было принято решение заменить эти постановления единым актом с целью сэкономить как можно большее количество энергии и "пережить зиму".