Швеция поддержит фонд НАТО по борьбе с терроризмом вкладом в $923 тыс.

Швеция внесет в национальный фонд НАТО по борьбе с терроризмом 10 млн крон (почти $923 тыс.). Об этом сообщается в опубликованном пресс-релизе правительственной канцелярии в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках усилий Швеции по борьбе с терроризмом и нашей заявки на вступление в НАТО правительство приняло решение поддержать Фонд добровольных национальных взносов НАТО на борьбу с терроризмом (VNCF). Швеция внесет 10 млн шведских крон. Грант направлен на поддержку и усиление роли НАТО в борьбе международного сообщества с терроризмом", - отмечено в сообщении.

По словам министра обороны Пола Йонсона, Швеция очень серьезно относится к угрозе насильственного экстремизма и терроризма. "Терроризм угрожает отдельным государствам и международному миру и безопасности. Угроза носит глобальный характер, поэтому необходимы глобальные и многосторонние усилия", - прокомментировал он.

VNCF был создан в 2010 году с целью усиления роли НАТО в содействии международному сообществу борьбе с терроризмом, поясняется в пресс-релизе. Фонд задуман как механизм поддержки совместной деятельности стран.