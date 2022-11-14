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Наташа Пирц-Мусар лидирует на выборах президента Словении

Европа Материалы 14 ноября 2022 00:18 (UTC +04:00)
Наташа Пирц-Мусар лидирует на выборах президента Словении

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Беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц-Мусар лидирует во втором туре президентских выборов в Словении после обработки 41,90% бюллетеней. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте государственной избирательной комиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным избиркома на 19:55 по местному времени, Пирц-Мусар набирает 54,36% голосов.

За бывшего главу МИД Республики Словения, депутата от Словенской демократической партии Анже Логара на данный момент проголосовали 45,64% избирателей.

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