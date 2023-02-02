Франция потратит €350 млн на модернизацию систем слежения за воздушным пространство

Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) при Министерстве ВС Франции заказала у компании Thales новые радары и систему управления операциями в воздухе в рамках модернизации средств наблюдения за воздушным пространством республики на общую сумму €352,6 млн. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральная дирекция по вооружениям уведомила Thales 27 декабря 2022 года о контракте, целью которого является обновление нескольких категорий радаров для Воздушно-космических сил и Военно-морского флота Франции на сумму €212,8 млн. <...> Также заказана новая система управления воздушными операциями Air Command and Control System (ACCS). Она разработана под эгидой Североатлантического альянса и в конечном счете позволит Франции обеспечить естественную совместимость с командными структурами НАТО", - говорится в сообщении.

Стоимость контракта на развертывание ACCS составит €139,8 млн, внедрение системы ожидается в 2026 году на военной базе Лион - Мон-Верден.

Что касается поставки радаров, речь идет об "обновлении с 2025 года парка радиолокационных станций (РЛС - прим. ТАСС) для ВВС и ВМС", в частности о закупках РЛС маловысотного наблюдения, а также приобретении четырех радаров Ground Master 200 (GM200).

Ранее Киев и Париж подписали меморандум о поставках французских радаров Ground Master 200 для украинской системы ПВО.