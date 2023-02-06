В Италии заявили о массированной кибератаке на национальные IT-системы

Итальянское агентство национальной кибербезопасности заявило в воскресенье о "массированной кибератаке с использованием программ-вымогателей", которая продолжается в настоящий момент. Об этом сообщила газета La Repubblica, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, технические специалисты выявили "несколько десятков национальных систем, которые могли быть затронуты".

Как пишет газета Il Messaggero, в настоящее время по всему миру насчитывается несколько тысяч взломанных серверов, в Европе больше всего пострадала Франция. Согласно данным издания, в Италии десятки организаций столкнулись с вредоносной программой, причем, по мнению аналитиков, их число будет расти.