В Болгарии пройдут досрочные выборы в парламент

Граждане Болгарии в воскресенье досрочно выберут депутатов Народного собрания (однопалатный парламент) 49-го созыва, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В 07:00 по местному времени в стране откроются около 13 тыс. избирательных участков, на которых до 20:00 могут проголосовать примерно 6,7 млн человек.

Для болгарских граждан за рубежом будут работать 737 участков в 61 стране. Голосовать можно с использованием специализированных машин или бумажных бюллетеней. Результаты с использованием машин будут обрабатываться вручную, что усложнит и продлит процедуру подсчета голосов.

На 240 мест в парламенте претендуют представители 14 политических партий и 7 коалиций. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), за депутатские мандаты борются 4 566 человек. На выборах будут работать 207 международных и 847 болгарских наблюдателей.

В связи с массовыми рассылками электронных писем с угрозами о минировании школ, которые продолжались практически всю минувшую неделю, все участки для голосования 1 апреля были проверены и взяты под охрану полиции и жандармерии. "Центральная избирательная комиссия совместно с МВД приложит все усилия, чтобы день выборов прошел спокойно и без перерывов в процессе голосования", - заявила председатель ЦИК Камелия Нейкова.