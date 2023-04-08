ЦИК Болгарии объявил имена депутатов нового парламента страны

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии официально объявила имена 240 депутатов парламента 49-го созыва, завершив тем самым избирательную кампанию. После этого президент Болгарии Румен Радев получит право созвать первое заседания Народного собрания, чего ожидают в ближайшие дни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Радев сообщил журналистам, что издаст указ о созыве парламента сразу после того, как ЦИК объявит поименный состав Народного собрания.

Победителем досрочных выборов в Болгарии стала коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС) за которую проголосовали 26,49% избирателей, она получила 69 депутатских мандатов. Блок "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ) набрал 24,57% голосов (64 мандата). Третью позицию заняла партия "Возрождение" (14,16%, 37 мандатов). Движение за права и свободы получило 13,72% голосов (36 мандатов), коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" - 8,93% (23 мандата).