МВФ заявил, что инфляция в ЕС может оставаться высокой из-за роста цен на энергоносители

Инфляция в Европе может оставаться высокой еще долгое время, в том числе на фоне возможного скачка цен на энергоносители. Такой прогноз содержится в опубликованном в пятницу региональном докладе Международного валютного фонда (МВФ), посвященном экономической ситуации в Европе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно апрельскому прогнозу фонда, базовая инфляция в развитых европейских странах в среднем вырастет до 5,6% в 2023 году с 5,1% в 2022 году. По сравнению с ними в развивающихся странах Европы инфляция будет более чем вдвое выше (12,5% в 2023 году против 10,6% в 2022 году). "Высокая и имеющая разнонаправленные тенденции инфляция может сохраняться дольше, чем ожидалось, если цены на энергоносители вновь резко увеличатся, инфляционные ожидания вырастут или рост заработной платы ускорится больше, чем прогнозируется", - отмечается в докладе.

Специалисты МВФ считают, что к росту цен на энергоносители могут привести некоторые факторы. Среди них названы возможная суровая зима в конце 2023 года, прекращение "оставшихся российских газовых потоков", а также подъем спроса на сжиженный природный газ из КНР.

"Неспособность сдержать риски для финансовой стабильности может привести к кризису и более низкому росту. В то время как более жесткая макроэкономическая политика может привести к беспокойству в финансовом секторе, неспособность действовать решительно для снижения инфляции может означать более высокую инфляцию в дальнейшем. <...> В то же время возобновление роста цен на энергоносители, риски фрагментации могут привести к более низкому росту и более высокой инфляции", - говорится в докладе.

Кроме того, в МВФ считают, что европейские страны могут недооценивать то, как сильно кризисы, связанные с пандемией коронавируса и ситуацией с энергоносителями, "навредили производственному потенциалу Европы и увеличили инфляционные риски".