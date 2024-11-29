Размещение миротворцев в Украине: мирная миссия или часть тайного плана?

БАКУ /Trend/ - Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, в ус­ловиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости "замораживания" украинского конфликта.

"Запад рассматривает реализацию такого сценария в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша. Натовцы уже разворачивают на Украине учебно-тренировочные центры, через которые предполагается протащить не менее миллиона мо­билизованных украинцев. Другим важным направлением работы альянса на время перемирия станет восстановление украинского ВПК. Ведется активная работа с западными военно-промышленными компаниями, в том числе немецкой Rheinmetall, от которых требуют не только инвестиций, но и направления на Украину ведущих специалистов и высокопроизводительного оборудования. В штаб-квартире НАТО сознают, что без обеспечения ВСУ в достаточном объеме вооружениями и боеприпасами расчет на спо­собность украинцев вести боевые действия высокой интенсивности в течение длительного времени нереалистичен", - говорится в сообщении СВР.

Как сообщает Служба внешней разведки РФ, для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая "оккупация" Украины.

"Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента". Определены территории, которые предполагается распределить между оккупантами:

- Черноморское побережье – Румыния;

- западные области Украины - Польша;

- центр и восток страны - Германия;

- северные области, в том числе столичный регион - Великобритания.

Всего планируется ввести на Украину 100 тыс. так называемых миротворцев. По поступающей информации, немецкие военные уже обратились к опыту установления немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны оккупационного режима на Украине. При этом в бундесвере пришли к выводу, что осуществление полицейских функций будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов. Им придумают новое название, но по сути это будут те же бандеровские каратели", - говорится в информации СВР.

Как сказал Trend генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко, Служба внешней разведки России предупредила о тех ожиданиях и возможностях, которые есть у части западных глобалистских элит касательно Украины.

"Сейчас существует очень много различного рода вбросов на Западе относительно различных сценариев и возможностей урегулирования кризиса вокруг Украины. В данном случае мы все-таки полагаемся на официальную информацию, которая была заявлена Службой внешней разведки России, которая, очевидно, имеет надежные информационные источники, позволяющие сформулировать, как Запад видит будущее Украины через призму урегулирования конфликта на фактических условиях заморозки его по линии боевого соприкосновения, а дальше взятия под патронаж конкретными странами НАТО отдельных украинских территорий с целью, во-первых, их контроля, а во-вторых, для восстановления потенциала Украины с целью дальнейшего продолжения боевых действий против Российской Федерации", - сказал он.

И.Коротченко отметил, что сейчас очень много ожиданий того, как Трамп урегулирует, по крайней мере, на уровне предложений новой администрации США, украинский кризис.

"Назначен уже даже спецпредставитель, это бывший отставной высокопоставленный генерал. Но, однако, я все-таки полагаю, что ни сам Трамп, ни члены его команды не имеют четких представлений, как и каким образом они планируют урегулировать украинский кризис. А вот Служба внешней разведки России, имея соответствующие источники информации, прежде всего, в военно-политических кругах стран-членов НАТО, предупредила о тех ожиданиях и возможностях, которые есть у части западных глобалистских элит. Сразу хочу сказать, что Россия не пойдет ни на какие предложения, которые не будут учитывать ранее объявленные Президентом России Владимиром Путином условия. Они заключаются в том, что украинские войска должны быть выведены с территории четырех новых российских субъектов.

После этого уже будет решаться вопрос, каким образом обеспечить денацификацию и демилитаризацию Украины. Пока мы видим сильную полосу турбулентности, сопровождающую украинский кризис. По лестнице эскалации события идут вверх. И в этом плане, конечно же, за еще два месяца до инаугурации Трампа много что может произойти. Поэтому в любом случае Россия будет придерживаться, я полагаю, той позиции, которую сформулировал Путин, и которая изменена не будет. Это базовые российские условия для проведения переговоров", - заключил он.

А бывший премьер-министр и бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко отметил, что сейчас, особенно после избрания Трампа, на всех уровнях – межгосударственном, экспертном, в солидных масс-медиа – активно обсуждаются разные идеи/предложения по прекращению войны в Украине.

«В этом контексте тему устойчивого прекращения огня логично рассматривать как необходимый первый этап для достижения конечной цели – прочного мира на основе фундаментальных принципов международного права с надёжными гарантиями от повторения агрессии в будущем.

РФ не проявляет готовности вести поиск решения на такой основе, рассчитывая силой навязать Украине и всем, кто её поддерживает, свой ультиматум о полной капитуляции и фактическом уничтожении украинской государственности. Именно на решение этой задачи направлены заявления упомянутой вами и всех других российских официальных структур. Помимо этого, они не несут никакой смысловой нагрузки», - сказал он.

Бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза отметил, что он никогда не слышал о плане разделения территории Украины на «оккупационные зоны».

"Я очень внимательно слежу за этими вопросами и никогда не слышал о таком плане. Это российская пропаганда. Польша ожидала, что, возможно, она и другие желающие государства-члены НАТО могли бы отправить войска для борьбы в Украине, но не в рамках операции НАТО. Однако речь не шла о западных миротворцах или "оккупации", - сказал он.

А американский ученый в области европейской геополитики и трансатлантической безопасности Питер Тейc считает, что текущая оценка Службы внешней разведки Российской Федерации абсолютно верна: более 100 тысяч миротворцев будут размещены на территории Украины с четкой задачей — дальнейшая эскалация вооруженного конфликта в Европе.

"Для польских войск участие в операции на территории Украины под видом миротворцев станет серьезной ошибкой и угрозой региональной безопасности. Размещение иностранных войск в Украине даст России законное право проводить разведывательные операции на территории Германии, Румынии, Великобритании и Польши, а также влиять на изменения в политических союзах этих стран", - отметил он.

Тейс считает, что если НАТО продолжит поддерживать миротворческие операции, альянс ослабнет, превратившись в военную силу с малым влиянием на европейскую безопасность.

"К тому же из 31 страны-члена НАТО только 21 достигла целевого уровня инвестиций в оборону в размере 2% от ВВП, что вызывает сомнения в эффективности и жизнеспособности альянса в условиях кризиса", - сказал он.