Банк Израиля опубликовал отчет об экономике страны за 2017 год

28 марта 2018 14:05 (UTC+04:00)

Банк Израиля опубликовал отчет об экономке страны за 2017 год согласно закону о центральном банке от 2010 года. Отчет был вручен президенту Израиля Реувену Ривлину, сообщает Newsru.

Согласно отчету, в 2017 году темпы экономического роста составили 3,4%. При этом в отличие от двух предыдущих лет, когда экономический рост базировался исключительно на росте частного потребления, в этом году его основы более сбалансированы благодаря росту объемов экспорта и расцвету туризма.

Впервые с 2014 года в стране была зафиксирована положительная инфляция (0,4%), однако она все еще ниже нижней границы запланированного инфляционного коридора в 1%-3%.

Дефицит государственного бюджета составил 2%, на 0,9% ниже запланированного. Соотношение общественного долга к ВВП продолжило снижаться и составило 60,8%.

Комментируя деятельность правительства, Банк Израиля призывает прекратить снижение налогов и инициировать отмену необоснованных налоговых льгот, параллельно увеличивая социальные расходы правительства.

При этом отмечается, что деятельность правительства в текущем формате основывается на одноразовых налоговых поступлениях, и что при отсутствии изменений уже в 2022 году правительство будет вынуждено изыскивать не менее 12 миллиардов шекелей для покрытия взятых на себя обязательств. В центробанке также рекомендуют правительству учитывать цикличность экономики и откладывать средства "на черный день", чтобы сохранить свободу действий, когда в стране начнется кризис и потребуются значительные государственные вливания для его преодоления.

Отчет в очередной раз подчеркивает оторванность "экономики хайтека" от остальных секторов экономики, в которых отмечается низкий уровень производительности труда. В Банке Израиля рекомендуют правительству вкладывать средства в курсы профессиональной подготовки, в улучшение инфраструктуры и в первую очередь – общественного транспорта.

Банк Израиля настаивает на неэффективности программы "Жилье для новоселов", отмечая, что молодежь предпочитает покупать жилье на свободном рынке.

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Azernews Newspaper
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