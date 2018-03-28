Итоги валютных торгов на тель-авивской бирже: курсы доллара и евро возросли

28 марта 2018 17:44 (UTC+04:00)

Банк Израиля сообщает, что в среду, 28 марта, валютные торги завершились умеренным повышением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Newsru.

Курс доллара возрос на 0,344% и составил 3,499 шекеля за $1. Курс евро – на 0,247% и составил 4,336 шекеля за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент значительным снижением почти всех основных индексов.

10 января монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку без изменений. Банк прогнозирует повышение межбанковской учетной ставки в четвертом квартале 2018 года (на текущий момент она находится на уровне 0,1%).

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