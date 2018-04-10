Поступления в госказну Израиля соответствуют прогнозу

Согласно данным главного аудитора министерства финансов Израиля, в первом квартале 2018 года сбор налогов превысил запланированный в государственном бюджете показатель на 700 миллионов шекелей (0,9%), сообщает Newsru.

Напомним, что министр финансов Израиля Моше Кахлон обещал провести после Песаха снижение налогов, если налоговые поступления в первом квартале 2018 года существенно превысят прогноз. Превышение прогноза на 0,9% явно не является достаточным основанием для существенного снижения налогов.

Отчет свидетельствует о почти 10% роста расходов правительства по сравнению с прошлым годом, особенно – в гражданских министерствах.

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