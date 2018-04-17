В "Мосаде" прошло специальное мероприятие, посвященное 70-летию Израиля

17 апреля 2018 09:54 (UTC+04:00)

В ведомстве разведки и специальных операций прошло специальное мероприятие, приуроченное к 70-летию государства Израиль, на котором глава "Мосада" Йоси Коэн вручил знаки отличия участникам секретных операций, передает Newsru.

В своей речи глава "Мосада" отметил, что отмеченные операции подтверждают, что вверенное ему ведомство располагает широким спектром оперативных возможностей, уникальными средствами и талантливыми специалистами, которые внесли значительный вклад в укрепление безопасности Израиля.

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