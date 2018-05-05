В Израиле рассказали о "горячей линии" с российской авиабазой в Сирии‍

"Горячая линия", которая почти три года действует между израильскими военными и их российскими коллегами в Сирии, в первые же месяцы своей работы помогла предотвратить серьезный инцидент, когда самолет ВКС почти зашел в воздушное пространство еврейского государства, рассказал в интервью РИА Новости бывший министр обороны Израиля Моше Яалон.

Яалон был одним создателей "горячей линии", которая с осени 2015 года позволяет вооруженным силам двух стран избегать случайных столкновений и других опасных инцидентов при ведении операций в Сирии.

"Она ("горячая линия") спасает жизни, поскольку позволяет избегать недопониманий. В самом начале российского присутствия был случай, когда один российский пилот почти пересек нашу границу на Голанских высотах. Будь это сирийский самолет, мы бы его сбили. Но мы поняли, что это русский самолет, и задействовали "горячую линию" для связи с (российской авиабазой в Сирии) "Хмеймим": "Ваш самолет вот-вот войдет в наше воздушное пространство. Осторожнее!" — рассказал Яалон.

"Вопрос был решен немедленно. Если бы на его месте был сирийский самолет, мы бы его, скорее всего, сбили", — добавил он.

Примерно за год до этого израильтяне при аналогичных обстоятельствах уничтожили над контролируемой ими частью Голанских высот сирийский бомбардировщик Су-24.

Прямой канал связи между базой "Хмеймим" и командным центром "Кирия" в Тель-Авиве был налажен практически одновременно с появлением в Сирии российской авиационной группировки. Обе стороны высоко отзываются об эффективности "механизма деконфликтизации", как его называют израильтяне, и выражают заинтересованность в продолжении его работы.

Израиль со своей стороны заинтересован в сохранении свободы действий в Сирии. В зарубежных СМИ не раз появлялись сообщения о причастности его ВВС к бомбежкам складов и автоколонн в соседнем государстве, в том числе уже после появления там российской авиации и средств ПВО.

Власти Израиля, как правило, оставляют это без комментариев, но выражают готовность применить силу для предотвращение иранских военных на северных границах еврейского государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.