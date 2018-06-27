В Израиле обвинили ХАМАС в ракетном обстреле из сектора Газа

27 июня 2018 16:20 (UTC+04:00)

Израильские военные обвинили боевиков из правящего в секторе Газа движения ХАМАС в массированном ракетном обстреле южных районов страны и предупредили, что те поплатятся за "террор и нестабильность", передает РИА Новости.

За ночь, по сообщениям армейской пресс-службы, палестинцы выпустили 12 реактивных снарядов, три из которых перехватили системы ПРО "Железный купол".

Военные говорят, что обстрел начался после того, как они нанесли удары по транспортному средству одного из активистов ХАМАС, который участвовал в запусках через границу воздушных шаров с зажигательными и взрывными устройствами. Целями бомбардировки также стали два наблюдательных поста боевиков-исламистов.

"Одновременно с этим террористическая организация ХАМАС начала обстрел израильской территории из сектора Газа. Террористическая организация ХАМАС будет нести ответственность за последствия действий, провоцирующих террор и нестабильность", — предупредили военные.

Армейская пресс-служба пока не сообщала об ударах по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел.

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