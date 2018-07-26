В БРИКС призвали стороны палестино-израильского конфликта к переговорам

26 июля 2018 18:14 (UTC+04:00)

Необходимо возобновить дипломатические усилия для разрешения палестино-израильского конфликта, статус Иерусалима предстоит определить в рамках переговоров между двумя сторонами, говорится в декларации лидеров БРИКС, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге, передает РИА Новости.

Ситуация с палестино-израильским конфликтом, который продолжается уже 70 лет, остается сложной.

"Мы вновь заявляем о необходимости возобновления дипломатических усилий для достижения справедливого, долгосрочного и всеобъемлющего разрешения израильско-палестинского конфликта в целях достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке на основе соответствующих резолюций ООН, Мадридских принципов, Арабской мирной инициативы и предшествующих соглашений между сторонами, достигнутых в ходе переговоров по созданию независимого, жизнеспособного, территориально единого палестинского государства, живущего по соседству с Израилем в условиях мира и безопасности", — говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Мы вновь заявляем, что статус Иерусалима является одним из "вопросов окончательного статуса", который предстоит определить в рамках переговоров между Израилем и Палестиной", — отмечается в йоханнесбургской декларации.

"Мы согласны с тем, что граждане каждой страны в регионе имеют законные основания рассчитывать на полное соблюдение своих гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и основных свобод, особенно в контексте израильско-палестинской ситуации. Мы согласны с тем, что любые конфликты в регионе Ближнего Востока и Северной Африки не должны использоваться в качестве причины для затягивания урегулирования давних конфликтов, особенно палестино-израильского", — говорится в документе лидеров БРИКС.

Подписи под документом поставили президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Мишел Темер и хозяин нынешнего юбилейного саммита, лидер ЮАР Сирил Рамафоса.

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