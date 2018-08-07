В Израиле медсестры объявили забастовку с требованием защиты от насилия

7 августа 2018 17:48 (UTC+04:00)

Забастовка среднего медицинского персонала началась в Израиле: медсестры и медбратья требуют от государства реальных шагов по предотвращению случаев нападения на медицинских сотрудников и увеличения бюджета для обеспечения их безопасности, говорится в заявления главы профсоюза среднего медицинского персонала Иланы Коэн, передает РИА Новости.

В распространенном заявления сообщается о безрезультатности состоявшихся накануне переговоров с представителями минздрава и минфина Израиля и начале акции протеста, которая носит бессрочный характер.

Формальным поводом для протеста стало нападение гражданина Судана на медсестру в больнице Шмуэль ха-Рофе в Беэр-Яакове, которая получила тяжелые ранения.

В среднем в Израиле ежегодно фиксируется 3500 проявлений насилия в отношении медицинских бригад, говорится в опубликованном докладе комиссии минздрава под руководством профессора Шломо Мор-Йосефа. В нем также отмечается то, что только об 11% случаев насилия сообщается в полицию, и лишь очень незначительное число хулиганов садятся на скамью подсудимых.

В обнародованном заявлении председатель профсоюза медсестер Илана Коэн говорит, что медицинский персонал исчерпал все возможные способы решения проблемы, кроме забастовки.

Забастовка привела к изменению обычного распорядка в медицинских учреждениях страны. Операции будут проводиться только в случае необходимости неотложного хирургического вмешательства. Приемные покои будут функционировать в сокращенном кадровом варианте. В каждом городе будет действовать один пункт приема беременных женщин.

Забастовка проводится во всех государственных больницах и поликлиниках. Эпидемиологические службы будут работать только по экстренным случаям. По сокращенной программе осуществляется обслуживание тяжелых и онкологических больных.

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