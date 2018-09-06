Нетаньяху: Израиль не даст Ирану создать военные базы в Сирии

Израиль не позволит Ирану и связанным с Тегераном группировкам создавать военные базы в Сирии и производить там высокоточное оружие.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства еврейского государства, передает ТАСС.

"Израиль полон решимости не дать Ирану и его сателлитам создать военные базы в Сирии. Мы прилагаем все усилия для этого, а также для того, чтобы не допустить попыток [Тегерана] производить высокоточное оружие в близлежащих и отдаленных [от Израиля] областях", - сказал глава израильского кабмина, чьи высказывания распространила его пресс-служба.

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