Нетаньяху: Израиль не даст Ирану создать военные базы в Сирии

6 сентября 2018 09:28 (UTC+04:00)

Израиль не позволит Ирану и связанным с Тегераном группировкам создавать военные базы в Сирии и производить там высокоточное оружие.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства еврейского государства, передает ТАСС.

"Израиль полон решимости не дать Ирану и его сателлитам создать военные базы в Сирии. Мы прилагаем все усилия для этого, а также для того, чтобы не допустить попыток [Тегерана] производить высокоточное оружие в близлежащих и отдаленных [от Израиля] областях", - сказал глава израильского кабмина, чьи высказывания распространила его пресс-служба.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Израиль закрыл свое посольство в Парагвае
Израиль 04:00
Парагвай вернул свое посольство в Израиле в Тель-Авив
Другие страны 00:38
Во Франции подсчитали количество сирийских беженцев в Европе
Европа 5 сентября 19:36
Путин, Эрдоган и Роухани планируют принять совместное заявление
Россия 5 сентября 17:56
МИД Ирана рассказал, при каких условиях страна не выйдет из ядерной сделки
Политика 5 сентября 17:35
Итоги валютных торгов в Израиле: курс доллара снизился, курс евро возрос
Израиль 5 сентября 17:03
Лента новостей
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали
Бизнес 09:40
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана наполовину превысил предложение
Бизнес 09:29
Официальный курс маната к мировым валютам на 6 сентября
Бизнес 09:28
Китай будет наращивать объемы поставок газа из России и Казахстана
Китай 09:22
Китай намерен укрепить финансовую поддержку малого бизнеса
Китай 09:19
Ким Чен Ын попросил южнокорейского эмиссара передать послание властям США
Другие страны 09:16
ВС Армении нарушили режим прекращения огня около 100 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:15
В Стамбуле горит фабрика
Турция 09:14
В работе Amazon произошел сбой
ИКТ 08:58