Армия Израиля признала ложной тревогой сирены ПРО на границе Газы

11 октября 2018 12:22 (UTC+04:00)

Израильские военные назвали ложной тревогой сирены, сработавшие на границе с сектором Газа, но признали, что сами по ошибке применили систему ПРО "Железный купол", передает в четверг РИА Новости.

"Комплекс "Железный купол" выпустил одну противоракету из-за ошибочного опознания цели. Никаких пусков из сектора Газа по территории Израиля не было", — сказано в пресс-релизе.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.

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