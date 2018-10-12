В Израиле приостановлены полеты F-35 после катастрофы в США

12 октября 2018 09:36 (UTC+04:00)

Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин отдал распоряжение на некоторое время прекратить полеты F-35 после отказа топливной системы на одном из самолетов, сообщают в пятницу израильские СМИ.

Две недели назад во время тренировочного полета в Южной Каролине на истребителе произошел отказ системы доставки топлива. В результате самолет потерпел аварию и был полностью разрушен. Пилоту удалось катапультироваться.

В результате подозреваемые топливные трубки будут исследованы на всех самолетах этой модели и заменены по мере необходимости.

В связи с этим происшествием, Израиль также принял решение остановить полеты истребителя до выяснения обстоятельств, чтобы не подвергать опасности пилотов.

Израиль начал получать эти новейшие истребители в конце 2016 года. В мае 2018 года Амикам Норкин сказал, что израильские F-35 уже два раза совершали боевые вылеты на Ближнем Востоке.

Этот истребитель-бомбардировщик стоимостью 100 миллионов долларов считается надежной машиной. Это первый серьезный случай отказа за всю историю его выпуска.

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