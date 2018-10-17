Нетаньяху созывает чрезвычайное заседание военно-политического кабинета

Военно-политический кабинет соберется на чрезвычайное заседание, посвященное обострению ситуации на границе с Газой, передают в среду израильские СМИ.

Изначально заседание было назначено на утро, однако после того, как стало известно об обстреле Беэр-Шеаы и падении ракеты в море возле одного из городов Гуш Дана, министры получили сообщение об отмене заседания.

В утренние часы глава правительства получал сообщения о происходящем и проводил совещания с главами силовых структур.

Как сообщалось ранее, начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот прервал визит в США и находится на пути в Израиль.

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