Израиль в 2018 году посетили четыре миллиона туристов

31 декабря 2018 20:44 (UTC+04:00)

В 2018 году Израиль посетили четыре миллиона туристов, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает пресс-служба министерства туризма.

"Четырехмиллионный турист приземлился в аэропорту Бен-Гурион. Это является рекордом за все время индустрии туризма Израиля", - цитирует пресс-служба министра туризма Ярива Левина.

По его словам, данное достижение – результат усилий минтуризма, подписавшего в последнее время соглашения с крупными компаниями и турагентствами, а также установившее связи с крупными авиакомпаниями. «Я взволнован этим событием, которое доказывает, что Израиль является привлекательным туристическим направлением", - заявил министр.

Прямые доходы от въездного туризма в этом году составили 22 миллиарда шекелей (более 6 миллиардов долларов), а турпоток за год вырос на 13%, уточняется в сообщении ведомства.

Кроме того, EuroMonitor назвал Иерусалим самым быстрорастущим туристическим направлением в мире - число туристов, побывавших в этом городе в 2018 году, увеличилось более чем на 40% по сравнению с предыдущим.

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