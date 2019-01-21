Новый аэропорт Израиля "Рамон" за год примет 2 млн пассажиров

Два миллиона пассажиров примет за год новый международный аэропорт "Рамон" на юге Израиля, сообщила пресс-служба израильского минтранса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Об этом объявили в понедельник на торжественном открытии аэропорта, в котором приняли участие премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац.
В мероприятии также участвовали глава Управления аэропортов Израиля Яфков Ганот, мэр Эйлата Меир Ицхак Ха-Леви, близкие первого израильского астронавта Илана Рамона и его сына, погибшего летчика Асафа, в честь которых назван аэропорт. Вместе с ними на торжество прилетели другие высокопоставленные израильские деятели и иностранные дипломаты, говорится в сообщении.
Это первый гражданский аэропорт международного класса, построенный после провозглашения образования Государства Израиль, отметил на торжественной церемонии глава минтранса и уточнил, что в новом аэропорту будут осуществляться как внутренние, так и международные рейсы. "Рамон" заменит аэропорты "Увда" и "Эйлат", ранее обслуживающие туристов, прилетающих на отдых на Красное море.
Кац отметил, что за последние десять лет Израилю в целом удалось увеличить пассажиропоток с 10 миллионов (2009 год) до более 22 миллионов в 2018-м.
"Мы ожидаем, что в нынешнем году этот показатель достигнет 25 миллионов человек", – завил Кац. Он уточнил, что теперь в Израиле есть два международных аэропорта, соответствующих самым современным стандартам. "Рамон" сможет стать дублером аэропорта "Бен-Гурион" в случае чрезвычайной ситуации, будь то погодные условия или ситуация в сфере безопасности, тогда как ранее эту функцию выполняли аэропорты Ларнаки (Кипр) и Аммана (Иордания). Это стратегически важный шаг", - подчеркнул Кац.
Министр транспорта также сообщил собравшимся, что территория ныне действующего Эйлатского аэропорта будет использована для развития города и расширения его туристической инфраструктуры. Говоря о возможностях "Рамона", он указал на то, что новый аэропорт может принимать все типы воздушных судов, он располагает 120 стоянками для самолетов. Было подчеркнуто, что запланированные 2 миллиона пассажиров "Рамон" примет в течение первого года, затем эта цифра должна удвоиться.
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