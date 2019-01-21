Новый аэропорт Израиля "Рамон" за год примет 2 млн пассажиров

Два миллиона пассажиров примет за год новый международный аэропорт "Рамон" на юге Израиля, сообщила пресс-служба израильского минтранса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Об этом объявили в понедельник на торжественном открытии аэропорта, в котором приняли участие премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац.

В мероприятии также участвовали глава Управления аэропортов Израиля Яфков Ганот, мэр Эйлата Меир Ицхак Ха-Леви, близкие первого израильского астронавта Илана Рамона и его сына, погибшего летчика Асафа, в честь которых назван аэропорт. Вместе с ними на торжество прилетели другие высокопоставленные израильские деятели и иностранные дипломаты, говорится в сообщении.

Это первый гражданский аэропорт международного класса, построенный после провозглашения образования Государства Израиль, отметил на торжественной церемонии глава минтранса и уточнил, что в новом аэропорту будут осуществляться как внутренние, так и международные рейсы. "Рамон" заменит аэропорты "Увда" и "Эйлат", ранее обслуживающие туристов, прилетающих на отдых на Красное море.

Кац отметил, что за последние десять лет Израилю в целом удалось увеличить пассажиропоток с 10 миллионов (2009 год) до более 22 миллионов в 2018-м.

"Мы ожидаем, что в нынешнем году этот показатель достигнет 25 миллионов человек", – завил Кац. Он уточнил, что теперь в Израиле есть два международных аэропорта, соответствующих самым современным стандартам. "Рамон" сможет стать дублером аэропорта "Бен-Гурион" в случае чрезвычайной ситуации, будь то погодные условия или ситуация в сфере безопасности, тогда как ранее эту функцию выполняли аэропорты Ларнаки (Кипр) и Аммана (Иордания). Это стратегически важный шаг", - подчеркнул Кац.