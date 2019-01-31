В израильский стартап Verbit инвестировано $23 млн

Израильский стартап Verbit, который привлекает искусственный и человеческий интеллект для транскрибирования и создания субтитров, получит новые инвестиции на общую сумму 23 млн долларов, передает Trend со ссылкой на cursorinfo.co.il.

Как информирует портал Globes, интернет-платформа Verbit для транскрипции и субтитров объединяет уровни искусственного интеллекта и человека с командой из 5 тысяч независимых авторов и переводчиков.

После завершения начального раунда, в ходе которого было привлечено 11 миллионов долларов в прошлом году, израильская компания Verbit объявила о том, что она провела финансовый раунд серии A и подвела успешную черту с суммой 23 млн долларов.

Ведущим инвестором нового раунда выступил израильский фонд Viola Ventures. В раунде также участвовали, как и в предыдущем туре, мировая венчурная группа Vertex Ventures, германские венчурные компании HV Ventures и Holtzbrinck Ventures, израильские компании Oryzn Capital, Vintage Venture Partners и Access Industries.

Имеющая офисы в Тель-Авиве и Нью-Йорке, компания была основана в 2017 году ее генеральным директором Томом Ливне, техническим директором Эриком Шелефом и вице-президентом по инжинерингу Коби Бен Цви.

С момента своего начального раунда инвестиций, в марте 2018 года, Verbit сообщает о росте выручки на 350%, что измеряется миллионами долларов и заказами от сотен клиентов.

За этот период компания выросла с 30 до 70 штатных сотрудников, 55 из которых базируются в Израиле, а остальные — в Нью-Йорке. После последнего раунда финансирования, который будет стимулировать рост, компания надеется завершить 2019 год с 140 штатными сотрудниками, 100 из которых будут работать в Израиле.

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