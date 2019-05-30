Кушнер и Гринблатт прибыли в Израиль

Делегация США во главе со старшим советником президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером вместе с посланником по Ближнему Востоку Джейсоном Гринблаттом прибыла в Израиль вечером в среду, 29 мая, чтобы обсудить экономический раздел мирного плана администрации США, всего за несколько часов до того, как Кнессет проголосовал за роспуск и проведение повторных выборов в сентябре, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com



Администрация Трампа преднамеренно запланировала публикацию "сделки века" после переговоров коалиции, когда у Израиля будет функционирующее правительство, и неясно, изменится ли дата из-за политической ситуации в стране.



Кушнер и Гринблатт должны встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Иерусалиме в четверг.



Ранее, они успели провести встречу с королем Иордании Абдаллой II в Аммане в среду для поддержки конференции в Бахрейне в следующем месяце. Официальное информационное агентство Petra сообщило, что обе стороны "обсудили региональные события, особенно усилия по урегулированию арабо-израильского конфликта".

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