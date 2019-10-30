Во всех диппредставительствах Израиля объявлена бессрочная забастовка

Забастовка дипломатических работников Израиля, вызванная конфликтом МИД с министерством финансов страны, объявлена бессрочной во всех 103 диппредставительствах государства за рубежом. Об этом сообщил в среду представитель профсоюза дипломатических работников Израиля, бывший израильский посол в Южном Судане Ханан Годер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация в МИД Израиля не очень хорошая, у нас большие проблемы с бюджетом. Я надеюсь, что трудовой конфликт будет в ближайшее время урегулирован, но на настоящий момент это бессрочный трудовой конфликт, все 103 израильских посольства, консульства и представительства при международных организациях будут открыты только тогда, когда наши требования будут выполнены", - заявил он. По его словам, "несколько дней назад сотрудники Минфина послали письма во все посольства с заявлением о том, что сокращают выплаты сотрудникам всех 103 дипломатических представительств". "Мы не можем с этим согласиться", - подчеркнул Годер.

"Речь идет о сокращении зарплат дипломатам на тысячи израильских шекелей, причем выплаты сокращаются ретроактивно с января 2019 года", - продолжил представитель профсоюза. По его словам, "вопрос именно в выплате зарплат, особой строки в зарплатной ведомости на содержание дома". "Дипломатам необходимо жить в респектабельных домах, посещать респектабельные места, респектабельно выглядеть, так как ты - дипломат, и представляешь свою страну", - пояснил он.

В израильском Министерстве финансов же, по словам Годера, "действуют очень хитро, они утверждают, что конфликт возник вокруг лишь возмещения представительских расходов". "Ранее необходимо было лишь сообщать о расходах, теперь требуется представлять финансовые документы. Мы согласились: потратил деньги, получил счет, вернули деньги, никаких проблем", - пояснил он. "Мы перевернули эту страницу, двинулись дальше, но через несколько дней они [Минфин] отозвали свою собственную подпись под меморандумом", - добавил Годер.

Представитель профсоюза дипломатов сообщил также, что само министерство иностранных дел в Иерусалиме открыто и работает. "Но, в случае, если будут необходимы дополнительные шаги, мы готовы на них пойти, но, надеюсь, нам не придется этого делать", - добавил он.

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