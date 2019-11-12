В Израиле загорелась фабрика после попадания ракеты из сектора Газа

Ракета, выпущенная из сектора Газа, вызвала серьезное возгорание на заводе по производству игрушек в промышленной зоне города Сдерот. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пожарная служба Израиля.

"Пожарные бригады со станций Сдерота и Ашкелона, а также подразделения с других станций работают над тушением большого пожара на заводе в Сдероте. Это крупное возгорание, для ликвидации которого требуется подкрепление, в настоящее время к месту происшествия направлены дополнительные силы", - говорится в сообщении пожарных.

О пострадавших не сообщается.

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