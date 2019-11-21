Лидер оппозиции Израиля сообщил президенту, что не смог сформировать правительство

21 ноября 2019 00:47 (UTC+04:00)

Лидер оппозиционной израильской партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц проинформировал президента Реувена Ривлина, что ему не удалось сформировать правящую коалицию. Об этом как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает газета The Jerusalem Post.

В Израиле в этом году уже дважды прошли досрочные выборы: в апреле и в сентябре. По итогам апрельских выборов президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сформировать правительство, но тот не смог этого сделать, и парламент объявил о самороспуске и проведении новых выборов.

Они состоялись в сентябре. Правые и левые партии набрали примерно одинаковое количество голосов, а Ривлин вновь поручил формирование коалиции Нетаньяху, и премьеру во второй раз не удалось это сделать. После этого Ривлин поручил формирование коалиции Ганцу.

Теперь в течение 21 дня до созыва новых выборов любой из прошедших в парламент депутатов может попробовать сформировать коалицию и попробовать добиться большинства голосов в ее поддержку в Кнессете. Для того, чтобы запустить этот процесс, парламентарии в составе как минимум 61 человека должны направить на имя Ривлина запрос с просьбой дать мандат на формирование коалиции тому или иному кандидату.

Если Ривлин даст мандат кому-либо из парламентариев, то тот получит 14 дней на попытку сформировать правительство. Если же в течение 21 дня таких попыток сделано не будет, то Ривлин обязан официально уведомить об этом спикера Кнессета. Это уведомление автоматически спровоцирует самороспуск парламента и созыв очередных выборов.

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